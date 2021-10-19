Дубль Костина помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде «блюзмены» забросили пять шайб с 12-й по 17-й минуты: по две шайбы забросили Джордан Кайру и Клим Костин, еще один гол забил Джастин Фолк. Также отличился Иван Бучневич и Иван Барбашев.

Бучневич получил матч-штраф в этой встрече, ударив нападающего «койотов» Лоусона Крауза головой.

В составе «Аризоны» голы забили Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Илья Любушкин.

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«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)

Голы: Келлер — 2 (бол., Кессел, Гостисбеер), 5:26 — 1:0. Бучневич — 1 (Кайру, Крюг), 7:05 — 1:1. Крауз — 1 (Кессел, Гостисбеер), 23:58 — 2:1. Фолк — 2 (бол., Кайру, Бозак), 31:10 — 2:2. Кайру — 1, 32:46 — 2:3. Костин — 1 (Томас, Фолк), 34:40 — 2:4. Костин — 2 (Нейберс, Бортуццо), 35:27 — 2:5. Кайру — 2 (О`Райлли, Уолман), 36:17 — 2:6. Фишер — 1 (Келлер, Гостисбеер), 45:25 — 3:6. Бойд — 1 (Эрикссон, Кессел), 48:23 — 4:6. Барбашев — 1 (Томас, Тарасенко), 52:25 — 4:7.

Вратари: Хаттон (Веймелка, 36:17) — Биннингтон.

Штраф: 18 — 16.

Броски: 25 (10+7+8) — 33 (7+16+10).

Наши: Любушкин (13.35/1/0) — Барбашев (15.22/1/+2), Бучневич (4.23/1/+1), Костин (10.58/3/-1), Тарасенко (17.26/4/+2).

19 октября. Глендейл. Gila River Arena.