«Калгари» в овертайме проиграл «Анахайму»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома проиграл «Анахайму» (2:3, ОТ).

В составе гостей шайбы забросили Кэм Фаулер, Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл. За хозяев встречи голы забили Блейк Коулман и Элиас Линдхольм.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров за 17.48 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

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«Калгари» — «Анахайм» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Коулмэн — 1 (Годро), 7:43 — 1:0. Фаулер — 1 (бол., Шаттенкирк, Терри), 15:56 — 1:1. Линдхольм — 2 (Годро, Андерссон), 23:52 — 2:1. Ракелль — 2 (Хенрик, Махура), 52:55 — 2:2. Драйсдейл — 1 (Терри), 63:26 — 2:3.

Вратари: Маркстрем — Гибсон.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 43 (16+14+12+1) — 27 (7+9+8+3).

Наши: Задоров (17.48/1/0) — -.

19 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.