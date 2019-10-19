Антон Худобин: «Просто надоело проигрывать. Вот и все»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин после поражения от «Питтсбурга» (2:4) не нашел слов, чтобы описать ситуацию в команде. «Старз» выдали худший старт в истории и проиграли восемь матчей в девяти встречах. На счету россиянина 29 отраженных бросков в этой встрече.

— Что я могу сказать? Мы только что еще раз проиграли, — цитирует Dallas Morning News Худобина. — Черт, я даже не знаю. Мы должны продолжать идти вперед и пытаться. Просто надоело проигрывать. Вот и все.