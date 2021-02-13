Анисимов переведен в запасной состав «Оттавы»

Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов переведен в запасной состав команды (taxi squad — прим. «СЭ»), сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Ранее, 11 февраля, Анисимов прошел процедуру драфта отказов. Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 4 матча и отметился 1 результативной передачей.

Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.