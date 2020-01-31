Андрей Василевский: «Чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский рассказал, как относится к тому, что в НХЛ появляется все больше вратарей из России.

— На днях среди игроков НХЛ провели анонимный опрос: «Какого голкипера вы бы поставили в ворота на седьмой матч серии плей-офф?» По итогам голосования 11 процентов получил Андрей Василевский. Ваша реакция?

— Спасибо, это приятно. Но я за карьеру провел не так много седьмых матчей. Какие запомнились? Даже не знаю, что выделить. Просто такие моменты забыть трудно. И я помню, что пока ни один седьмой матч не выиграл. Но мы работаем над этим. Делаем все возможное, чтобы победа пришла, — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

— Вы следите за успехами других российских вратарей в НХЛ?

— Волей-неволей за этим следишь. По телевизору ведь показывают! Я бы не сказал, что смотрю прям все матчи подряд. Но удается зацепить какие-то хайлайты.

— Вы удивлены, например, результатами Ильи Самсонова из «Вашингтона», который одержал 15 побед в 16 стартовых матчах? А что скажете о дебюте Игоря Шестеркина в «Рейнджерс»?

— А что удивляться? Люди не просто так попали в НХЛ. Их даже на драфте выбирали высоко. Самсонов — понятное дело, талантливый парень. Его не просто так подписали в «Вашингтоне». Тем более он выступает за хорошую команду, и это безусловно помогает.

— В чем секрет того, что российских вратарей становится все больше в НХЛ?

— У нас в России очень хорошая школа. Что скрывать? Это так. Да слава богу. Чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше. Я считаю, это только плюс.