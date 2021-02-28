«Вегас» продлил серию «Анахайма» без побед до 6 матчей подряд

«Вегас» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу забросил нападающий «Голден Найтс» Вильям Карлссон.

Это поражение стало шестым подряд для «Анахайма». «Дакс» занимают седьмое место в Западном дивизионе с 17 очками, «Вегас» возглавляет таблицу дивизиона с 25 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Ракелль — 2 (Фаулер), 10:09 — 1:0. Пьетранджело — 2 (Теодор, Колесар), 16:29 — 1:1. Карлссон — 4 (Пьетранджело), 29:10 — 1:2. Хенрик — 4 (Ракелль, Стил), 51:05 — 2:2. Карлссон — 5 (Смит, Теодор), 63:23 — 2:3.

Вратари: Гибсон — Флери.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (6+5+13+6) — 27 (7+7+9+4).

28 февраля. Анахайм. Honda Center.