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«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Зеграсом, признанным самым перспективным игроком НХЛ

00:26
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«Анахайм» объявил о подписании контракта с нападающим Тревором Зеграсом. Соглашение начального уровня рассчитано на три года.

19-летний американец в середине января был признан The Athletic самым перспективным игроком НХЛ по состоянию на экватор сезона. Учитывались только игроки, которые не провели ни одного матча в лиге.

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