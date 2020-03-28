«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Зеграсом, признанным самым перспективным игроком НХЛ
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«Анахайм» объявил о подписании контракта с нападающим Тревором Зеграсом. Соглашение начального уровня рассчитано на три года.
19-летний американец в середине января был признан The Athletic самым перспективным игроком НХЛ по состоянию на экватор сезона. Учитывались только игроки, которые не провели ни одного матча в лиге.
NEWS: We have signed 2019 first-round pick Trevor Zegras to a three year entry-level contract. https://t.co/NJjjMbXrHC— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 27, 2020