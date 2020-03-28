«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Зеграсом, признанным самым перспективным игроком НХЛ

«Анахайм» объявил о подписании контракта с нападающим Тревором Зеграсом. Соглашение начального уровня рассчитано на три года.

19-летний американец в середине января был признан The Athletic самым перспективным игроком НХЛ по состоянию на экватор сезона. Учитывались только игроки, которые не провели ни одного матча в лиге.