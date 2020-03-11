«Анахайм» обыграл «Оттаву» благодаря хет-трику Делорье
07:30
«Анахайм» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Хет-триком отметился нападающий «Дакс» Николя Делорье?.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Оттава» — 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сильверберг — 21 (бол., Ракелль, Дьос), 2:02 — 1:0. Делорье — 5 (Рауни, Бэкес), 2:45 — 2:0. Делорье — 6 (Рауни, Дель Зотто), 11:17 — 3:0. Делорье — 7 (Бэкес), 11:49 — 4:0. Ткачак — 21 (Уайт, К. Браун), 26:06 — 4:1. Ракелль — 15 (бол., Джонс, Хенрик), 29:52 — 5:1. Уайт — 7 (Ткачак, Шабо), 53:46 — 5:2.
Вратари: Миллер — Хегберг.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 15 (6+5+4) — 42 (14+14+14).
Наши: — - Зайцев (16.33/0/0).
11 марта. Анахайм. Honda Center.
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