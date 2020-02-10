«Анахайм» обыграл «Баффало», «Дакс» набирают очки в пяти матчах подряд

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Анахайму» — 2:3. Гости набирают очки в пяти встречах подряд — у них три победы и два поражения в овертаймах.

Победный гол забил Ник Ритчи. Также Трой Терри не реализовал буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Анахайм» — 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

Голы: Сильверберг — 17 (Стил, Дель Зотто), 6:15 — 0:1. Гецлаф — 12 (Ракелль, Шор), 10:45 — 0:2. Ритчи — 6 (Терри, Хенрик), 12:00 — 0:3. Ларссон — 5 (Уилсон), 18:53 — 1:3. Далин — 4 (бол., Айкел, Веси), 31:41 — 2:3.

Нереализованный буллит: Терри (Анахайм Дакс), 17:52 (Вратарь).

Вратари: Ю. Юханссон (57:59) — Миллер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (7+11+15) — 28 (11+12+5).

Наши: — - -.

9 февраля. Баффало. KeyBank Center.