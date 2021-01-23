«Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм», Ничушкин не набрал очков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Анахайм» со счетом 3:2. Победный гол забил Габриэль Ландескуг.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду почти 14 минут, но очков не набрал, его показатель полезности составил «минус 2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Донской — 2 (бол., Жирар, Тэйвз), 2:56 — 0:1. Линдхольм — 1 (Ракелль, Гецлаф), 20:47 — 1:1. Рантанен — 4 (Байрам, Ландескуг), 46:20 — 1:2. Хенрик — 1 (Хейнен, Сильверберг), 47:42 — 2:2. Ландескуг — 3 (Макар), 61:38 — 2:3.

Нереализованный буллит: Маккиннон (Колорадо Эвеланш), 48:31.

Вратари: Гибсон — Грубауэр.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (18+9+11+0) — 32 (13+3+14+2).

Наши: — - Ничушкин (13.43/1/-2).

23 января. Анахайм. Honda Center.