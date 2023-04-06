«Эдмонтон» обыграл «Анахайм», Костин набрал два очка

«Эдмонтон» на выезде переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Ойлерз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий гостей Клим Костин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Сегодняшняя игра стала для него 100-й в североамериканской лиге.

«Эдмонтон» набрал 103 очка и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Анахайм» — последний (56 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Костин — 11 (Янмарк), 29:36 — 0:1. Бьюгстад — 17 (Костин), 32:46 — 0:2. Терри — 22 (Бенуа, Хенрик), 44:56 — 1:2. Хаймэн — 35 (п.в., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 58:18 — 1:3.

Вратари: Достал (58:05 — 58:18) — Кэмпбелл.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (7+13+8) — 33 (9+13+11).

Наши: — - Костин (11.58/2/+2).

6 апреля. Анахайм. Honda Center.