Кучеров разбил камеру после удаления в матче с «Рейнджерс»

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).

Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.