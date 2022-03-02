Коскинен не пропустил в матче за «Эдмонтон» впервые с ноября 2019 года

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 3:0. Вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен отразил 39 бросков. Для 33-летнего финна это первый шатаут с 8 ноября 2019 года — тогда «Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0. В текущем сезоне Коскинен провел 30 матчей, пропустив 88 шайб при 90,5 процента отраженных бросков.