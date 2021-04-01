Американский эксперт разочарован тем, что «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов

Обозреватель «The Hockey News» Стив Эллис прокомментировал информацию о том, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил российского форварда Никиту Гусева на драфт отказов.

«Это то, чем я разочарован. Он несколько лет был звездой КХЛ. Да, невероятное количество очков в той лиге, куда переходят парни, которым не удалось закрепиться в НХЛ, во многих случаях мало что значит, но я действительно верил, что у Гусева есть все, что нужно. Проявил талант, но этого оказалось недостаточно» — написал Эллис в Twitter.

This is one I'm disappointed about. He rocked the KHL for a few years. Putting up incredible numbers in the same league where a bunch of NHL outcasts go doesn't mean a lot in many cases, but I truly thought Gusev had what it took.



Showed talent, but not enough. https://t.co/lwssamyVbt — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) April 1, 2021

Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» выставил Никиту Гусева на драфт отказов. В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11». Гусев не играл с 20 марта.