Американский эксперт разочарован тем, что «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов
20:10
Обозреватель «The Hockey News» Стив Эллис прокомментировал информацию о том, что клуб НХЛ «Нью-Джерси» выставил российского форварда Никиту Гусева на драфт отказов.
«Это то, чем я разочарован. Он несколько лет был звездой КХЛ. Да, невероятное количество очков в той лиге, куда переходят парни, которым не удалось закрепиться в НХЛ, во многих случаях мало что значит, но я действительно верил, что у Гусева есть все, что нужно. Проявил талант, но этого оказалось недостаточно» — написал Эллис в Twitter.
Ранее стало известно, что «Нью-Джерси» выставил Никиту Гусева на драфт отказов. В этом сезоне 28-летний нападающий участвовал в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 5 (2+3) очка при показателе полезности «-11». Гусев не играл с 20 марта.
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