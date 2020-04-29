Алиса Знарок: «Панарин и Бобровский созданы друг для друга»

Алиса Знарок, подруга форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, рассказала о его взаимоотношениях с голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским. Ранее они вместе выступали за «Коламбус».

— У ребят своя какая-то связь, они созданы друг для друга, — сказала Знарок во влоге на своем YouTube-канале. — Сейчас на улице и общаются уже который час. Нас даже не зовут, как будто бы забыли о нашем существовании.

— Мои джинсы на тебе? Офигела? — пошутил вошедший в кадр Панарин.