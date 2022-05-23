Алфонсо Дэйвис посетил матч «Эдмонтона» против «Калгари»

Читать «СЭ» в

Защитник «Баварии» Алфонсо Дэйвис посетил третий матч «Эдмонтона» во втором раунде плей-офф НХЛ против «Калгари».

21-летний канадец начинал карьеру в Эдмонтоне. 14 мая футболист провел последний матч в сезоне против «Вольфсбурга» (2:2).

Local boy Alphonso Davies in the house for Game 3 in Edmonton ?



(?: @matthewiwanyk) pic.twitter.com/bpDR6OsTcv — BarDown (@BarDown) May 23, 2022

Перед третьим матчем серии «Эдмонтон» — «Калгари» счет 1-1.