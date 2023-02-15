Кросби — второй игрок в истории НХЛ по очкам при пустых воротах соперника, лидер — Гретцки, Овечкин — 4-й

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился тремя передачами в матче против «Сан-Хосе» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Последняя шайба после передачи канадца была забита в пустые ворота. Таким образом, 35-летний Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по очкам при пустых воротах соперника — 70. Он опередил Блейка Уилера (69).

Лидирует в списке Уэйн Гретцки — 87 очков. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — на 4-м месте с 67 очками.