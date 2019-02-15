Александр Овечкин: "Отказался от Матча звезд, чтобы повторить прошлогодний успех"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" объяснил, почему отказалася от участия в Матче звезд. По словам капитана "Кэпиталз", он хотел бы повторить прошлогодний успех.

- Многие думали, что выигрыш Кубка Стэнли съест у вас все силы и эмоции. Но начался новый сезон – и вы принялись забивать с еще большим энтузиазмом. Как?! Каким образом удалось перестроиться и начать все заново после реализации мечты жизни?

- Думаю, опять же повлияло то, что груз ответственности спал с плеч. Причем не только у меня, а у всей команды. Сейчас мы наслаждаемся теми воспоминаниями, теми моментами, которые пережили. И почему бы еще раз не повторить этот путь?

- От поездки на Матч звезд отказались, потому что прошлогодние усилия потребовали дополнительного свободного времени, чтобы перезарядить батарейки?

- Да. Мне уже не 25 лет, чтобы лететь пять часов (из Вашингтона в Сан-Хосе, - Прим. И.Р.), отыграть пару часов "три на три" и совершить такой же перелет обратно. Я побыл с семьей, отдохнул. И опять же, для нас сейчас самое главное – повторить тот же успех, который был в прошлом году.

- Нуждается ли All-Star Game в каких-то изменениях, чтобы людям такого калибра, как вы, было бы интересно ездить на него всегда?

- Не говорю, что он неинтересен, - это не так. Просто в этом году я решил сделать паузу. И подготовиться к окончанию сезона. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Александра Овечкина - скоро на "СЭ"