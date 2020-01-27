Александр Овечкин: «Мне нравится играть в Монреале, но я ничего не могу поделать»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сожалеет, что не сможет сыграть с «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин пропустит игру, так как отказался от участия в Матче звезд.

— Я люблю Монреаль, мне нравится играть на этой арене, но я ничего не могу поделать, — цитирует пресс-служба НХЛ Овечкина. — Таковы правила. Я буду скучать по этому матчу, но я думал о будущем, о том, что будет лучше для меня и моего клуба. Перерыв был хорошим, я проводил время со своей семьей, с моим ребенком, просто отдыхал.