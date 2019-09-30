Александр Овечкин: «Кузнецов совершил ошибку, а мы ему поможем»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил поддержку одноклубнику Евгению Кузнецову. Форвард в августе был дисквалифицирован на четыре года из-за положительной пробы на кокаин. НХЛ разрешила ему выступать, по данным СМИ он будет отстранен только на три игры регулярного сезона.
— Просто буду делать, что могу. Конечно, он совершил ошибку и понимает это, — цитирует русскоязычная версия официального сайта Овечкина. — Он извинился, а нам надо просто быть на его стороне. И стараться делать все, чтобы он вернулся.
— Говорили с ним?
— Нет. Я только вернулся пару дней назад, такой возможности еще не было.
— Важно ли, чтобы он знал, что команда его поддерживает?
— Конечно. Мы его поддерживаем. Он совершил большую ошибку, а мы поможем ему.
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https://www.nhl.com/ru/news/exclusive-interview-with-capitals-forward-alex-ovechkin/c-309590166