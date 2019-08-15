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Александр Овечкин: «Для меня «Динамо» не важно в каком составе — самое любимое»

15 августа 2019, 11:58
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей любви к футбольному «Динамо».

— Шикарный стадион, для болельщиков «Динамо» и болельщиков российского футбола иметь такой стадион в Москве это здорово, — рассказал Овечкин в интервью клубному телевидению. — Для меня «Динамо» не важно в каком составе — самое любимое. В любом случае переживаем, болеем, я вообще в Петровском парке вырос, для меня это место очень значимое.

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