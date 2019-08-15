Александр Овечкин: «Для меня «Динамо» не важно в каком составе — самое любимое»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей любви к футбольному «Динамо».
— Шикарный стадион, для болельщиков «Динамо» и болельщиков российского футбола иметь такой стадион в Москве это здорово, — рассказал Овечкин в интервью клубному телевидению. — Для меня «Динамо» не важно в каком составе — самое любимое. В любом случае переживаем, болеем, я вообще в Петровском парке вырос, для меня это место очень значимое.
?| Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, шоумен и ресторатор Константин Ивлев, лидер группы Casual Алексей Яшин всю жизнь «топят» за #Динамо, болеют за клуб на стадионе, а еще заходят к нам в Трепаловку и студию #ДинамоТВ: https://t.co/utF1v0HUrr— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 15, 2019