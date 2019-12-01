Александр Георгиев: «Ребята мне очень помогли»

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он впервые в сезоне сыграл на ноль.

— Это была довольно хорошая игра для нас, — цитирует Георгиева официальный сайт «Рейнджерс». — Мы рано вышли вперед. Играли довольно просто, не давали им слишком много шансов. У нас было много удалений, но в то же время ребята здорово действовали в меньшинстве. Они мне сегодня очень помогли. Я просто вышел, как всегда был уверен в себе. Доверяйте парням и доверяйте себе.

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