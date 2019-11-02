НХЛ объявила трех лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. Финский форвард набрал 3 (2+1) очка в матче против «Детройта» (7:2).

Вторым лучшим хоккеистом стал нападающий «Далласа» Роопе Хинтс, который оформил победный дубль в ворота «Колорадо» (2:1). Третья звезда — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. На его счету 51 сэйв в игре с «Сан-Хосе» (3:2).