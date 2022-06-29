Агент Малкина оценил шансы нападающего продлить контракт с «Питтсбургом»

Агент нападающего Евгения Малкина Джей-Пи Бэрри рассказал, как проходят переговоры с «Питтсбургом» по новому контракту.

«Команде нужно подписать многих игроков. А места под потолком зарплат не так много. На данный момент шансы могу оценить как 50 на 50», — цитирует агента в Twitter журналист Рик Даливал.

Восьмилетний контракт Евгения Малкина с зарплатой в 9,5 миллиона долларов за сезон с «Питтсбург Пингвинз» заканчивается через несколько дней. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» 35-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 играх.