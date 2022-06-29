Жена Малкина показала, как хоккеист тренируется дома

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новый пост в Telegram-канале. Она показала, как ее муж тренируется дома.

Малкин ловко катается на роликах по дому, держа в руках клюшку.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. В составе «Пингвинз» хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 играх.

Восьмилетний контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает этим летом.