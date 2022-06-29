Василевский на английском поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку команды по ходу плей-офф.

«Спасибо вам за все. За всю энергию, эмоции и силы, что вы отдали, поддерживая нас.

С нетерпением жду возможности вновь сыграть перед домашними трибунами.

Нет предела совершенству», — написал на английском вратарь.

«Тампа» в шести матчах уступила «Колорадо» в финале Кубка Стэнли-2022. Напомним, что «Молнии» выиграли два предыдущих чемпионства.