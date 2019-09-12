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Агент Кучерова: «В 2016 году был вариант контракта с «Тампой» с зарплатой в 6 миллионов долларов»

22:10
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Агент форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн — о контракте игрока.

— Были ли другие варианты у Кучерова, когда он подписывал контракт-«мостик» с «Тампой» три года назад?

— На тот момент я еще не был его агентом. Но я встречался с тогдашним генеральным менеджером «Тампы» Стивом Айзерманом вскоре после заключения контракта. Кучеров вполне мог подписать соглашение, как и у Артемия Панарина, получившего по 6 миллионов за два года. Тогда у Никиты не было прав на арбитраж. Позднее я узнал, что имелся вариант с долгосрочным контрактом на 5-6 лет с зарплатой в 6 миллионов. Кучеров после разговоров и обсуждений его бы принял. Но тогда Айзерман ему этого не предложил. В итоге Никита подписал мост по 4,75 миллиона на три года. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Дэна Мильштейна — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-agenta-dena-milshteyna-o-druzhbe-s-dacyukom-kontraktah-kucherova-i-vasilevskogo-rasstavanii-s-panarinym-olimpiade-i-kubke-mira-1585844/

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