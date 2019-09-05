Агент Бурдасова: «Если в течение двух дней не подпишем контракт в НХЛ, Антон останется в КХЛ»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Антона Бурдасова, в разговоре с «СЭ» прояснил ситуацию относительно будущего своего клиента.

— Ни с кем из КХЛ переговоры пока не вели, — заявил Бабаев. — Сейчас последние детали обсуждаем, все с «Востока» НХЛ варианты. Если в течение двух дней не подпишем контракт в НХЛ, Антон останется в КХЛ. (Евгений Белоусов)

В прошлом сезоне Бурдасов набрал 31 (19+12) очко в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Салавата Юлаева».