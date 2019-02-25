44 сэйва Худобина и 2 очка Радулова помогли "Далласу" победить "Чикаго"

"Даллас" на выезде обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победная шайба на счету нападающего Джейсона Спеццы, которому ассистировал Александр Радулов.

Нападающий "Старз" также забросил шайбу в первом периоде. Он провел на площадке 19 минут 31 секунду и завершил встречу с показателем "+2".

Матс Цуккарелло, дебютировавший за "Даллас", набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Он был признан первой звездой матча.

Второй звездой был назван голкипер "Старз" Антон Худобин. В этой игре он отразил 44 броска из 47.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Даллас" - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Факса - 11 (Цуккарелло, Дикинсон), 11:35 - 0:1. Радулов - 17 (Хейсканен), 17:28 - 0:2. Цуккарелло - 12 (Сегин, Линделл), 21:44 - 0:3. Куниц - 2 (Крюгер, Кит), 22:58 - 1:3. Каджула - 11 (Кит, Густафссон), 35:37 - 2:3. Тэйвз - 29 (бол., Густафссон), 44:16 - 3:3. Спецца - 8 (бол., Радулов, Клингберг), 48:55 - 3:4.

Вратари: Уорд (58:41 - 59:46) - Худобин.

Штраф: 9 - 15.

Броски: 47 (13+20+14) - 29 (12+14+3).

Наши: Анисимов (17.15/2/-1) - Радулов (19.31/5/+2).

24 февраля. Чикаго. United Center.