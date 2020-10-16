43-летний Хара не собирается завершать карьеру. Им интересуются несколько команд

Капитан «Бостона» Здено Хара рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн со ссылкой на агента игрока.

Приоритетным вариантом для 43-летнего словака остается «Бостон», но им интересуются и другие команды НХЛ.

Решение игрока по поводу будущего также связано с форматом следующего сезона, который пока не определен.

Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

Всего в НХЛ он сыграл 1553 матча и набрал 656 (205+451) очков.