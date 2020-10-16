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43-летний Хара не собирается завершать карьеру. Им интересуются несколько команд

08:49
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Капитан «Бостона» Здено Хара рассматривает различные варианты продолжения карьеры, сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн со ссылкой на агента игрока.

Приоритетным вариантом для 43-летнего словака остается «Бостон», но им интересуются и другие команды НХЛ.

Решение игрока по поводу будущего также связано с форматом следующего сезона, который пока не определен.

Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

Всего в НХЛ он сыграл 1553 матча и набрал 656 (205+451) очков.

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