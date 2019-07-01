37-летний голкипер Смит станет игроком "Эдмонтона"

Канадский голкипер Майк Смит не планирует завершать карьеру, сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли. 37-летний хоккеист подпишет контракт с "Эдмонтоном" после открытия рынка свободных агентов.

Напомним, что в прошлом сезоне Смит выступал за "Калгари". В 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ он отражал 89,8 процента бросков, пропуская в среднем 2,72 шайбы за игру. В плей-офф – 5 матчей, 3,20 шайбы за игру и 91,7 процент отраженных бросков. Ранее в НХЛ он выступал за такие клубы, как "Даллас", "Тампа-Бэй" и "Аризона".