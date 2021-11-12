37-летний Эрик Стаал не намерен завершать карьеру и продолжает поиски новой команды
16:08
Нападающий Эрик Стаал не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агента, продолжает поиски новой команды, сообщает The Athletic.
За свою карьеру Эрик Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс», «Миннесоту» и «Монреаль». Всего он провел в лиге 1293 матча и набрал 1034 (44+593) очка.
Вместе с «Ураганами», которые выбрали Стаала под общим 2-м номером на драфте-2003, он выиграл Кубка Стэнли-2006.
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