37-летний Эрик Стаал не намерен завершать карьеру и продолжает поиски новой команды

Нападающий Эрик Стаал не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист, который находится в статусе неограниченно свободного агента, продолжает поиски новой команды, сообщает The Athletic.

За свою карьеру Эрик Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс», «Миннесоту» и «Монреаль». Всего он провел в лиге 1293 матча и набрал 1034 (44+593) очка.

Вместе с «Ураганами», которые выбрали Стаала под общим 2-м номером на драфте-2003, он выиграл Кубка Стэнли-2006.