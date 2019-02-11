33 сэйва Варламова не спасли "Колорадо" от поражения в игре с "Бостоном"

"Бостон" обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Брэд Маршан.

Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил в этой игре 33 броска из 35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Колорадо" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Маккиннон - 29 (Ландескуг, Комфер), 19:27 - 0:1. Мур - 3 (Макэвой, Маршан), 23:40 - 1:1. Маршан - 21 (Бержерон, Краг), 64:03 - 2:1.

Вратари: Галак - Варламов.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (7+15+9+4) - 36 (12+12+10+2).

Наши: - - Задоров (17.43/0/0).

10 февраля. Бостон. TD Garden.