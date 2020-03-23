26 лет назад Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

26 лет назад нападающий «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки в матче против «Ванкувера» (3:6) забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд великого Горди Хоу.

Всего Грецки забросил 894 шайбы за 1487 игр в НХЛ. Канадец выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Ближайший преследователь Грецки среди действующих игроков — Александр Овечкин, на его счету 706 голов в 1152 матчах за «Вашингтон».