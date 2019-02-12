Вячеслав Колосков: "Перед Кубком Вызова-79 разговаривали с энхаэловскими боссами на равных"

Бывший президент РФС, экс-глава управления футбола и хоккея Спорткомитета СССР и один из организаторов Кубка Вызова-79 Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями о матчах сборной СССР со звездами НХЛ в 1979 году на торжественном вечере в Музее хоккея.

– Самым сложным было – договориться об условиях, – отметил Колосков. – Надо знать те времена, надо знать Иглсона, Зиглера, их амбиции – что НХЛ превыше всего, а мы – Советский союз – как бы второстепенные. Но мы уже прошли 72-й год, прошли турне двух клубов – ЦСКА и "Крыльев Советов", у меня уже был опыт взаимодействия с ними. Так что мы разговаривали с Зиглером с позиции если не силы, то совершенно равных людей. Нужно было договориться об условиях: финансовых, условиях проживания – обязательно в пятизвездочном отеле, питания, тренировок, и так далее.

Самым сложным, пожалуй, был вопрос судейства. Они настаивали, чтоб все три матча обслуживали их арбитры, мы настаивали на паритете. Но при трех матчах паритет невозможен, так что с большим трудом договорились, что первый и третий матч будут работать их судьи, а второй – наш Домбровский. Это было самое сложное. А все остальное – вкатились, как говорится, в турнир, и там уже пошло-поехало. (Евгений Белоусов)