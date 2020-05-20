Владислав Третьяк: «Западным политикам выгодно принизить величие победы СССР в войне. Думаю, бог накажет этих людей»

Президент ФХР, бывший голкипер сборной СССР Владислав Третьяк высказался на тему Дня Победы и памяти о Великой Отечественной войне.

— 75 лет Победы — хочется попросить на эту тему порассуждать. Ведь все очень связано. Даже выход картины «Легенда 17» объединил страну вокруг прошлого, а хочется новых побед — полет на Марс, освоение Луны. Не сидеть в сети, созерцая, как остальной мир развивается, а чтобы наша страна полетела, как ракета. Вот День Победы — есть ли, на твой взгляд гражданина, а не депутата, тонкая грань эксплуатации прошлого? Где она?

— К сожалению, эту грань нарушают. Западным политикам выгодно принизить величие победы Советского Союза. Я был в Освенциме, и поляки все рассказывают, кто освободил, но ни разу не сказали про советские войска. Стыдно, что мы вошли туда, а они переписали историю. Думаю, бог накажет этих людей. Помощь союзников мы вспоминаем с уважением. Но, извините, американцы потеряли столько-то, а у нас 28 миллионов. Вся страна разрушена была. В каждой семье есть потери — у моей мамы все 4 брата погибли в один месяц. Все отдали долг стране. И если сейчас что будет — тоже встану. У нас хорошая молодежь, но с ней нужно работать. Не надо забывать про традиции военные. Вот говорят — что вы вспоминаете войну постоянно? А как не вспоминать? И тогда были недовольные, и пятая колонна была, но все равно пошли воевать. Вот мы спортсменов воспитываем на традициях, и на военных в том числе. Мы немножко расслабились, стали забывать, что было. Стали забывать свои победы — что в спорте, что в космосе, что в Великой Победе. А на них нужно воспитывать. В 1975 году, на 30-летие Победы, мы ездили играть в Мюнхен. И нас повезли в музей советской армии. Туда приехали 15 героев СССР — маршалы, генералы, офицеры, и они говорят — видите знамя Победы? Вы должны выиграть этот матч. Для нас сделайте! И мы обыграли всех. И с этими героями сфотографировались потом у того флага Победы. Мы отдали дань, выразили благодарность этим людям, за то, что они сделали. Страна наша и наш президент правильно делают, что говорят о величии Победы, и о коалиции. Нельзя такое забывать, — приводит слова Третьяка «Русская планета».