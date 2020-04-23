«Таких одаренных хоккеистов, как Мальцев, у нас не было». Крикунов рассказал о невероятном таланте советского форварда

В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру в день своего 70-летия главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал об Александре Мальцеве. Он перенес операцию и находится в искусственной коме в больнице в Германии.

— У нас таких одаренных хоккеистов, как Мальцев, и не было вообще. От бога ему было очень много дано. Он мог стать как Бобров — и в футбол играть, и в хоккей. Однажды Саша пришел на тренировку футбольного московского «Динамо», попросился с ними потренироваться.

— Чем закончилось?

— Тренироваться он любил, несмотря на множество травм. Приходит в том же Кирово-Чепецке — и с утра до вечера с кем только можно. В «Динамо» потом то же самое — все время на льду. После той тренировки Константин Бесков ходил, просил Аркадия Ивановича (Чернышева, — Прим. И.Р.), чтобы он ему Мальцева отдал. Но Чернышев на эту тему даже разговаривать не захотел.

Мы и с Тихоновым на теме Мальцева познакомились. Он тогда помогал Чернышеву в «Динамо». Первый раз я увидел Виктора Васильевича, когда он приехал за Сашей в Кирово-Чепецк. А мы весь день на этом большом катке пропадали. Кто-то говорит: «О-о, Тихонов приехал». Выхожу из раздевалки, вижу молодого мужчину в сером ратиновом пальто в фуражечке-«аэродромчике». Спрашивает: «Что у вас тут?» Начинаю объяснять: вот здесь — футбольное поле (а оно хорошее было, с дренажом, траву привозили из Польши, и его не заливали на зиму), там — еще что-то.

Он спрашивает: «Где Мальцев?» — «Наверное, придет сейчас». В итоге спросил, где он живет, и пошел к нему. Переговорил — и потом «Динамо» его увезло. Мне тогда было лет 16, значит, Сашке — 17. (Игорь Рабинер)

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