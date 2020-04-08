Спортивным директором «Берна» стала женщина. Это первый случай в истории мужского хоккея

Спортивным директором хоккейного «Берна» стала 31-летняя Флоренс Шеллинг, сообщает SRF.ch. Этот случай — первый в истории мужского хоккея.

Шеллинг — бывший вратарь женской сборной Швейцарии по хоккею, вместе с национальной командой она завоевала бронзу на Олимпиаде-2014 в Сочи. Всего на ее счету участие в 11 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. В 2018 году Шеллинг завершила карьеру, после чего работала тренером в женской сборной Швейцарии по хоккею до 18 лет, а также являлась экспертом на телевидении.

На этом посту Шеллинг сменит Алекса Шателена, который занимал должность спортивного директора «Берна» с ноября 2015 года и трижды становился чемпионом Швейцарии вместе с командой.