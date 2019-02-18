СК начал проверку по факту смерти хоккейного вратаря во время матча в Новосибирске

Следственный комитет начал проверку по факту смерти хоккеиста во время матча любительских команд Ночной хоккейной лиги в Новосибирске в ЛДС "Родник"в Новосибирске, информирует "Рен ТВ". Издание сообщает, что экспертиза покажет причину смерти хоккеиста.

Ранее сообщалось, что игроку стало плохо во время игры. Скорая, которая дежурила на матче, пыталась спасти мужчину, но помочь ему не удалось. Из-за трагедии матч был отменен.

По предварительным данным, умерший хоккеист - это 55-летний Андрей Горохов из ХК "Ударник".

Хоккейный вратарь умер во время матча в Новосибирске