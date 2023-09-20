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Сегодня, 10:45

Русский форвард Жугин назвал зарплаты игроков юниорской Лиги Онтарио

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Валентин Жугин.
Фото Соцсети

Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о контрактах в юниорской Лиге Онтарио.

— Сколько зарабатывают игроки OHL?

— Контракты у всех одинаковые. Только те, кто играет последний сезон, получают больше раза в два. В рублях выходит примерно 30-40 тысяч в месяц.

— На что хватает этих денег?

— Я почти не трачу деньги в Канаде. Только если идем с пацанами в ресторан или в кино. Не на что тратить — дома мне все приготовят, клуб выдает форму. Можно сказать, что коплю на лето в Магнитогорске.

— Местным игрокам достаточно этих денег для жизни?

— Местным, помимо зарплаты, еще перечисляют деньги родителям за то, что они содержат детей. Так же, как принимающей семье.

— Вот еще одна причина, почему канадские семьи принимают хоккеистов из других стран.

— Они получают небольшие деньги. Едим мы явно больше, чем выделяют денег. Плюс ответственность за хоккеиста. Замечаю, что в семье иногда устают от меня, просто потому, что я всегда хочу есть. (Улыбается.)

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Хоккей
Валентин Жугин
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