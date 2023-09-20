Жугин — о посещаемости матчей Лиги Онтарио: «Первое время был в шоке, сейчас уже привык»
Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» рассказал, сколько зрителей приходят на матчи в юниорской Лиге Онтарио.
— Что интересного можно увидеть в Гельфе?
— Большую арену. Иногда с парнями ходили в рестораны, в кино.
— Всеволод Комаров рассказывал, что на финал Мемориального кубка собиралось 17-18 тысяч зрителей.
— Вместимость арены в Гельфе пять тысяч. Почти на каждый матч приходит много болельщиков, а на плей-офф всегда полный дворец. Первое время был в шоке, сейчас уже привык.
— Насколько Мемориальный кубок ценен для канадских юниоров?
— Это самый главный приз CHL. Все хотят выиграть трофей. Каждая лига хочет доказать, что она лучше двух других.
— Лиги отличаются по уровню мастерства?
— Мне кажется, в Лиге Квебека забивают больше голов, чем в нашей. Не знаю, все остальное почти на одном уровне.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
|20.09
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|- : -