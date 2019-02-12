Россия – Швейцария: видеотрансляция матча

Сегодня в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2019 пройдет матч хоккейного турнира. В 17.30 по московскому времени сыграют юношеские сборные России и Швейцарии.

В первой встрече турнира россияне уступили Чехии со счетом 1:2. В хоккейном турнире Европейского юношеского олимпийского фестиваля принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. В одной – Россия и Чехия со Швейцарией, в другой – Словакия, Финляндия и Белоруссия. Победители групп выходят в финал, где разыграют золотые медали, сборные, ставшие вторыми, поспорят за бронзу.

Портал Teamrussia.pro проведет прямую видеотрансляцию матча Россия - Швейцария