«Он засунул мне клюшку в рот и выбил семь зубов. Кровь хлестала по моей груди». Темнокожий хоккеист рассказал о своем кошмаре

Хоккеист Аким Алиу в своей колонке для The Player's Tribune поделился с читателями историей о сложных взаимоотношениях с одноклубником, когда выступал в OHL за «Виндзор».

— Тот самый парень из «Виндзора», который на сегодняшний день сыграл уже 400 матчей в НХЛ, подошел ко мне через несколько дней после того, как я отказался принимать участие в его ужасном ритуале для новичков. Он якобы хотел похлопать меня по плечу, но вместо этого засунул палочку из стекловолокна мне в рот, я потерял семь зубов за полсекунды. Кровь буквально хлестала по моей груди. Вот так я и познакомился с реалиями хоккея.

Я выживал. Буквально боролся за свое существование. И вот пришло время ответить ему за все. Я снял перчатки, мы начали драться. Я сделал всевозможное, чтобы показать другим парням, что я не сдамся. Ведь я столько трудился для того, чтобы попасть в эту команду. Мои родители и брат многим пожертвовали, чтобы я мог играть в OHL.

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