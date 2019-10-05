Матч чемпионата Польши отменен из-за нападения на игрока

Матч чемпионата Польши «Ястшембе» — «Катовице» не состоялся в пятницу. Финский нападающий гостей Яакко Туртьайнен подвергся нападаению со стороны неизвестных на территории ледового дворца, но вне льда. 28-летнего хоккеиста доставили в больницу, а его одноклубники отказались играть. Матч был перенесен.

«Решение по этому вопросу было принято с одобрения руководства клуба, тренерского штаба и совета команды «Катовице». Такая позиция была продиктована нападением на одного из игроков во время разминки перед матчем. Клуб осуждает все виды агрессии в спорте», — говорится в заявлении «Катовице».