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Сегодня, 10:39

Выборы президента Российской федерации настольного хоккея пройдут 16-17 июля

Мария Гусева
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Исполняющий обязанности президента Российской федерации настольного хоккея Владислав Момат рассказал, когда пройдут выборы главы организации.

«В Российской федерации настольного хоккея объявлены выборы нового президента. Каждый из региональных руководителей может выдвинуть свою кандидатуру, предложить свою программу и команду на обсуждение конференции региональных руководителей, — цитирует ТАСС Момата. — С 16 по 17 июля пройдет онлайн-голосование, победит тот, кто получит наибольшее количество голосов, он возглавит федерацию на четыре года».

Российские игроки в настоящий момент не могут выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой международной федерации. Последним крупным международным турниром в России стал проводившийся в Санкт-Петербурге Кубок мира с участием спортсменов из Казахстана, Белоруссии и Израиля.

Источник: ТАСС
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