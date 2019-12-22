Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей

Кошмар на Украине. Тренер избил детей во время хоккейного матча

13:13
Драка.
Драка.

После матча чемпионата Украины по хоккею между юношескими командами «Кривбасс» и «Морские волки» тренер одной из команд набросился на игроков и начал их бить, информирует tsn.

По окончании игры между игроками произошла драка. В дело вмешался тренер «Кривбасса» Сергей Брага, который набросился на нескольких хоккеистов соперника и начал их бить.

В результате нападения несколько хоккеистов получили травмы и сейчас проходят лечение. Больше всех пострадал голкипер «Морских волков», которого Брага ударил боксерским приемом. Он прошел томографию, которая выявила повреждение мягких тканей головного мозга, а также подозрение на сотрясение мозга.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир