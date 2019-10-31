Касатонов стал гендиректором Ночной хоккейной лиги

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов избран генеральным директором Ночной хоккейной лиги, cообщается на ее официальном сайте.

Решение об этом было единогласно принято 31 октября членами Президиума Фонда «НХЛ».

— Для меня это большая честь и ответственность — стать руководителем такого масштабного проекта, — цитирует официальный сайт лиги Касатонова. — У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются.

За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы еще больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России.