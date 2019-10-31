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Касатонов стал гендиректором Ночной хоккейной лиги

13:20
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов избран генеральным директором Ночной хоккейной лиги, cообщается на ее официальном сайте.

Решение об этом было единогласно принято 31 октября членами Президиума Фонда «НХЛ».

— Для меня это большая честь и ответственность — стать руководителем такого масштабного проекта, — цитирует официальный сайт лиги Касатонова. — У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются.

За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы еще больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России.

Дополнительная информация

http://nhliga.org/news/view/16312

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