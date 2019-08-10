22:42 10 августа | Хоккей

Игроки сборной России празднуют победу на Кубке Глинки. Видео

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Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в финале Кубка Глинки/Гретцки обыграла команду Канады со счетом 3:2. Подопечные Сергея Голубовича стали обладателями трофея. Россия выиграла этот турнир впервые с 1995 года.

 

С тех пор трофей 20 раз брала Канада (всего 22 трофея с 1991 года). По одному разу побеждали США, Швеция и Чехия. У России с момента основания Кубка Глинки в 1991 году стало три победы в турнире. Еще один раз победила сборная СССР.

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