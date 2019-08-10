Игроки сборной России празднуют победу на Кубке Глинки. Видео

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в финале Кубка Глинки/Гретцки обыграла команду Канады со счетом 3:2. Подопечные Сергея Голубовича стали обладателями трофея. Россия выиграла этот турнир впервые с 1995 года.

Russia wins its first gold medal at the #HlinkaGretzkyCup since 1995. pic.twitter.com/to3jx37RV2 — TSN (@TSN_Sports) August 10, 2019

С тех пор трофей 20 раз брала Канада (всего 22 трофея с 1991 года). По одному разу побеждали США, Швеция и Чехия. У России с момента основания Кубка Глинки в 1991 году стало три победы в турнире. Еще один раз победила сборная СССР.​