Знаменитый спортивный фотожурналист Сергей Киврин в «Разговоре по пятницам» рассказал об отношениях с легендарным хоккеистом Валерием Харламовым.

— С Валерием Харламовым общались?

— Врать не буду, друзьями не были. Отношения на уровне «Привет» — «Привет». Но так получилось, что в августе 1981-го я снимал последнюю тренировку сборной перед вылетом на Кубок Канады. В конце вижу — Валера перчатку снял, на бортик облокотился, подпер голову рукой. Задумался. Я сделал кадр. Потом второй — когда к нему Андрей Хомутов подъехал.

— Вы уже были в курсе, что Харламова отцепили?

— Откуда?! Тренировка закончилась, Валера вышел из раздевалки. На нем были моднючие брюки — клеш. В клетку. Засмотрелся на него, а он вдруг говорит: «Слушай, можешь, у Тишки выяснить — еду я в Канаду или нет?»

— Вы настолько хорошо знали Тихонова?

— Да, благодаря Олегу Спасскому. Они дружили, вместе книжку написали. Но Виктора Васильевича я дергать не стал, постеснялся. А Харламову ответил: «Валера, что за глупости? Как можно тебя не взять в Канаду?!» Он покачал головой: «Да нет, там особенный расклад». Повернулся, пошел к «Волге». На ней через два дня и разбился. (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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