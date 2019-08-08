Хабибулин - о современной сборной России: "Изменения колоссальные. Сейчас все на высшем уровне"

Бывший вратарь сборной России, обладатель Кубка Стэнли в составе "Тампы" Николай Хабибулин высказался об изменениях в национальной команде, сравнив их с временами, когда он выступал сам.

– Изменения, конечно, колоссальные, – сказал Хабибулин. – Сейчас все подчинено одной цели, ведется большая аналитическая работа, контролируется питание, физподготовке уделяется большое внимание. Все на высшем уровне.

Хабибулин занял должность тренера по развитию вратарей сборных России. Он будет работать с олимпийской сборной, а также с юниорскими командами. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностю интервью Николая Хабибулина – здесь.